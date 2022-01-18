Карпин сравнил российских и испанских футболистов

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин обозначил несколько отличий между российскими игроками и испанскими.

Так, по словам тренера, испанские футболисты дисциплинированы - им стоит только один раз сказать о необходимости правильного питания, и они «всю карьеру будут соблюдать нужную диету». Также он отметил их обучаемость.

«Испанские футболисты могут запомнить пять розыгрышей стандартов, для них это норма. А для российских футболистов это многовато, три бы запомнить», - рассказал он в эфире YouTube-канала «Дорский».

Также Карпин назвал самый счастливый день с момента его назначения на пост главного тренера сборной по футболу.

«1-ый тайм со Словенией 11 октября 2021 года», - сказал российский тренер.

Недавно стало известно о назначении Андрея Аршавина на должность заместителя генерального директора ФК «Зенит». Планируется, что Аршавин будет заниматься спортивным развитием клуба.