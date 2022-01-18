Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор констатировал рост заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями в России. В частности говорится о второй неделе 2022 года. Сообщается о превышении эпидемиологических порогов в 46 регионах страны.

«На второй неделе 2022 года (10.01.2022 – 16.01.2022) в целом на территории Российской Федерации по сравнению с предыдущими двумя неделями регистрируется рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди всех возрастных групп», - сообщила пресс-служба ведомства РИА Новости.

Сообщается о суммарно привитых 68,5 миллионах человек в России в рамках подготовки к эпидемии гриппа. Это составляет порядка 46,9% российского населения.

Ранее сообщалось об обнаружении случая одновременного заболевания и гриппом, и COVID-19 в Израиле. Заразившаяся женщина не была вакцинирована.