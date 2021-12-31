В Израиле выявили первый случай одновременного заражения гриппом и COVID-19

Первый случай одновременного инфицирования COVID-19 и гриппом зафиксировали в Израиле, передает газета «Едиот Ахронот». Как отмечается, такое двойное заражение медики назвали «флуроном».

По информации издания, одновременное инфицирование гриппом и коронавирусом обнаружили у роженицы, которая ранее не была вакцинирована. В настоящий момент, сообщают медики, женщина чувствует себя хорошо.

«У нее были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили», - сказал заведующий отделением гинекологии в медцентре профессор Арнон Вижницер.

Утверждается, что в министерстве здравоохранения изучают данный случай. Эксперты не исключают, что есть еще случаи одновременного заражения, но они не были зарегистрированы.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон» могут стать причиной вала новых случаев инфицирования COVID-19.