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Врач объяснила взаимосвязь между конъюнктивитом и омикрон-штаммом COVID-19

Марина Крижановская
05:20 17.01.2022
В частности говорится о беспрепятственном проникновении вируса в организм.
Врач объяснила взаимосвязь между конъюнктивитом и омикрон-штаммом COVID-19
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency
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Британский терапевт Нина Аслам рассказала, что заболевание конъюнктивит также может свидетельствовать о заболевании коронавирусной инфекцией. В частности, речь идет о штамме «омикрон».

«Новый вариант (вируса - прим. ред.) был связан симптомами, незначительно отличающимися от трех традиционных признаков COVID. Один наименее известный признак появляется в глазах, - согласно эксперту», - приводит издание Daily Express слова специалиста.

Аслам сообщила, что посредством клеточных рецепторов в глазах, инфекция может проникать в организм. Похожие рецепторы располагаются в выстилающих сетчатку, белок глаза и веки клетках.

«При "омикроне" конъюнктивит может быть даже при бессимптомном течении заболевания», - сообщает британское издание.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петр Чумаков сравнил штамм «омикрон» с сезонной простудой. Он пояснил, что «омикрон» является продуктом «естественного хода эволюции коронавируса в человеческой популяции», и характеризуется более высокой заразностью, чем предыдущие варианты инфекции, но при этом значительно меньшей летальностью, благодаря чему «омикрон» можно сравнить даже с возбудителем простых сезонных простудных болезней.

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