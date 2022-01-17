Мнимая угроза: как на Украине подогревают панику вокруг «российской агрессии»

Обвинительные заявления в сторону РФ на Украине в последние дни звучат все чаще. Россию обвиняют в отправке в страну группы диверсантов. Целью якобы является проведение провокаций, которые помогут Москве получить весомый предлог для вторжения. Но кто действительно обостряет внутреннюю ситуацию на Украине, так это Соединенные Штаты, активно подогревая легенду о «российской агрессии».

«У нас есть информация, указывающая на то, что Россия активно работает над созданием предлога для возможного вторжения на Украину», - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Обвинения в адрес России прозвучали и от заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Она предупредила Москву о новом санкционном витке в случае возможного обострения.

«Россия накопила 100 тысяч военных на границах Украины. В случае эскалации на российско-украинской границе США совместно с европейскими союзниками готовят пакет «очень болезненных» санкций против РФ», - отметила она.

Соединенные Штаты давно и активно вмешиваются во все внутренние процессы на Украине. На неделе появилась информация, что с 2015 года США реализуют программу по подготовке элитных украинских силовиков. Об этом рассказал бывший сотрудник американской разведки. Курирует программу Центральное разведывательное управление. Предполагается, что эти бойцы будут играть ключевую роль в вооруженном конфликте.

Пока США готовят боевую элиту украинской армии, британцы снимают на Украине документальное кино о том, как украинцы готовятся к обороне в глубоком тылу. Кадры в лучших традициях голливудских фильмов - в ожидании российского вторжения в Киеве возобновили тренировки по противовоздушной обороне, а горожане своими силами берутся восстанавливать бомбоубежища.

Пока одни укрываются, другие готовятся к активной обороне. Тренировки резервистов проходят прямо в городском парке. Под ружье ставят даже гражданских. Практически никто из них не имеет военной подготовки. Обращению с огнестрельным оружием обучаются уже и женщины.

«Это Марианна, 52-летняя менеджер. Теперь занимается отработкой военной тактики», - показывают в фильме.

И пока западные партнеры проводят свою подготовительную работу, на самой Украине тоже не сидят без дела. На этой неделе в Киеве официально утвердили порядок общевоенной подготовки населения к «национальному сопротивлению». В соответствии с документом, уже образованы так называемые отряды территориальной обороны, в которые могут вступить бывшие украинские военнослужащие, полицейские и даже уголовники, если у них не больше одной судимости. Первые партизаны Зеленского на неделе уже начали получать боевое оружие.

«В пограничных областях Украины бригады уже должны получить оружие и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет», - уточнил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Федор Вениславский.

Только в самом Киеве все чаще задаются вопросом: неужели шайки отставных участковых и мелких преступников - это и есть непобедимая армия Украины, которая должна противостоять пресловутой угрозе Москвы?

«Сильная, боеспособная армия в 21 веке зависит не от увеличения поголовья ее войск. И я просто поражаюсь, как в министерстве обороны, высших эшелонах власти, этого не понимают!» - выразил мнение политолог Юрий Дудчак.

Но Зеленскому думать об этом некогда - он продолжает свой бесконечный поход по западным партнерам с требованиями о еще большей помощи. Помимо привычных денег и оружия, Зеленскому жизненно необходима встреча с российским президентом. Однако говорить с глазу на глаз с Владимиром Путиным Зеленский не планирует, в связи с чем предложил своему американскому коллеге Джо Байдену посодействовать в организации трехсторонней встречи на высшем уровне - Путин, Байден и Зеленский.

Ответ России известен давно: разговоры ради разговоров наша страна категорически не приемлет: выполняйте Минские соглашения, прекращайте обстреливать Донбасс - и тогда поговорим. Но к таким переговорам Киев не готов, и результат остается прежним. Глава ДНР Денис Пушилин назвал последнее обострение в Донбассе самым острым с 2015 года. В Республиках практически не стихают звуки артиллерийских обстрелов.

Зеленскому сейчас надо держать оборону по всем фронтам. Старые враги наступают на пятки. Бывший президент Петр Порошенко, которого на Украине обвинили в госизмене и ждут обратно, чтобы сразу заключить под стражу, пока находится в Варшаве. И шлет оттуда видеопослания Зеленскому.

«Господин Зеленский - у меня для вас плохая новость. Я возвращаюсь на Украину. Конечно, не для того, чтобы защищаться от вас. Вы того не стоите. А для того, чтобы защищать Украину», - утверждает Порошенко.

Сторонники бывшего президента пообещали выстроится живым коридором и не позволить арестовать своего идейного лидера. А ведь помимо подобных «фанатов» действующему главе государства предстоит разобраться еще и с проблемой стремительного падения собственных рейтингов.