Verge: прирост пользователей Twitter стал рекордным после покупки соцсети Маском

Ежедневный прирост пользователей соцсети ускорился более чем на 20%, пишет пресса.

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За первую неделю владения социальной сетью Twitter американским предпринимателем Илоном Маском ежедневный прирост монетизируемых пользователей ресурса достиг рекордного показателя. Отмечается, что ежедневный прирост пользователей ускорился более чем на 20%, при этом в США их количество растет еще быстрее.

Как сообщает издание Verge со ссылкой на внутренний документ Twitter, если эти данные правдивы, значит, соцсеть под руководством Маска не пережила массового ухода пользователей.

Ранее Илон Маск заявил о намерении сделать социальную сеть Twitter самым точным источником информации в мире. По словам американского миллиардера, это должно произойти независимо от политической принадлежности.