Секретарь СНБО Украины решил, что стране нужно больше оружия

Украине требуется значительно больше оружия от партнеров. Такое заявление сделал секретарь совета национальной безопасности и обороны государства Алексей Данилов.

Он отметил, что не может озвучить конкретные виды оружия, в котором нуждается страна. Как уточнил Данилов, список вооружения, нужного Украине, передается партнерам и получает ответ в виде определенных поставок.

По словам секретаря СНБО, зная масштабы поставок другим странам, ответ, который получает Киев, «неадекватный». Тем не менее, уточнил Данилов, страна благодарна и за это.

«Есть большое желание, чтобы… было гораздо больше», - сказал он в интервью «Украинской правде».

Ранее украинское министерство обороны опубликовало кадры тренировок с переносными противотанковыми ракетными комплексами Javelin, доставленными в страну из Соединенных Штатов. О передаче стране 30 пусковых установок соответствующего вооружения стало известно минувшей осенью.