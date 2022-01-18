Британский военный министр призвал Россию «не бояться НАТО»

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что России не стоит опасаться НАТО, Украины или каких-либо других угроз. Свое мнение он объяснил ядерной мощью российского государства и заслуживающей гордости историей.

Во время выступления в Палате общин британского парламента, он также вспомнил совместные военные усилия британских и советских солдат.

«По численности обычных вооруженных сил Россия занимает первое место среди всех стран Европы. Ее история заслуживает гордости. Мы вместе воевали и отдавали почести участникам северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей. Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», - цитирует ТАСС слова главы британского военного ведомства.

Ранее стало известно, что российские инспекторы проведут проверку объекта Вооруженных сил Великобритании уже во вторник, 18 января. Данное мероприятие пройдет в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Основной целью визита станет проверка сведений о военных силах страны и планах развертывания систем вооружения и техники.