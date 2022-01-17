Российские инспекторы проверят военный объект в Великобритании

Российские инспекторы осуществят проверку объекта ВС Великобритании 18 января. Данное мероприятие пройдет в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Посещение будет поведено в течение одного дня. В ходе него группа инспекторов побывает на военном объекте в месте его стандартного для мирного времени расположения.

Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Основной целью визита станет проверка сведений о военных силах страны и планах развертывания систем вооружения и техники.

«На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава», - цитирует его газета «Красная звезда».

Ранее инспекторами РФ была проведена аналогичная проверка в Чехии. В процессе брифинга чешское командование передало информацию о состоянии вооруженных сил прибывшим россиянам.