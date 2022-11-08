На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях

В частности, пишет местная пресса, взрывы раздались в городах Желтые Воды, Пятихатки и Вольногорск Днепропетровской области.

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В Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины слышны взрывы. В частности, уточняется, что взрывы раздались в городах Желтые Воды, Пятихатки и Вольногорск Днепропетровской области.

Об этом проинформировала украинская пресса. Сведений по другим регионам не приводится. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Одессе.

ВС РФ с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине. Президент России Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями.