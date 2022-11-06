На Украине сообщили о взрыве в Одессе

© Фото: Ukraine Presidential Press Servi Keystone Press Agency Globallookpress

В Одессе прогремел взрыв. Об это сообщили украинские СМИ. Подробностей о возможном инциденте не приводится. О воздушной тревоге в регионе ранее не сообщалось.

Во вторник, 1 ноября, в городе Николаев на Украине прогремели взрывы. Информации о повреждениях и пострадавших не поступало. До этого стало известно, что воздушную тревогу объявили в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщили главы местных администраций.

ВС РФ с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине. Президент России Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями.