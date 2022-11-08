Без разреза и общего наркоза: как в госпитале Бурденко проводят уникальные операции на сердце

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Елена Шулякова держит в руках осколок снаряда, который мог стоить её сыну жизни. Максим Шуляков служит в 155-ой бригаде морских пехотинцев, в боях под Павловкой она попала в тяжелый бой. Военнослужащий помогал медику вытаскивать раненых, когда рядом с ними разорвались два снаряда, остальное Максим практически не помнит.

«Я чувствовал, что что-то мешает дышать. Но как бы не знал, думал - в легких, или где-нибудь еще. Потом оказалось вообще - из сердца ушел в ногу», - рассказал Шуляков.

Осколок больше сантиметра длиной всего за пару дней пробив стенку сердца, повреждая по пути артерию, спустился в ногу. Но сначала прямо с передовой Максима доставили в Донецк на первую операцию. Затем через Ростов на самолёте в Москву, в госпиталь Бурденко, где мужчине успешно провели сложнейшую операцию и на сердце, и на нижних конечностях.

«Надо радоваться тому, что всё имеет такой исход, что восстановимся и будем дальше жить. Что жизнь сохранена благодаря медикам, медикам всю жизнь благодарна буду», - говорит Елена Шулякова.

Такие сложные полостные операции на сердце - все еще насущная необходимость. Достать крупные осколки и зашить раны пока можно только классическим способом. В отдельных случаях совсем мелкие кусочки металла оставляют, если они гарантированно не помешают нормальной жизни пациента. Но многие операции проводятся по совершенно другим технологиям. Впервые в истории госпиталя имени Бурденко были успешно проведены сразу две операции по замене аортального клапана искусственным имплантом российского производства.

Данный искусственный клапан - полностью российская разработка, по ряду параметров превосходящая лучшие зарубежные аналоги. Помимо почти в два раза меньшей цены, этот имплант гораздо технологичнее и надежнее, ибо в операционной его просто надевают на катетер и вводят в организм в отличии от долгих подготовительных процедур с иностранными аналогами.

Никаких разрезов грудной клетки. Операция проходит под местным наркозом, пациент находится в сознании, а сам клапан вместе с катетером вводится через бедренную артерию. Процесс происходит следующим образом: хирург устанавливает имплант в сердечный клапан, по команде он расширяется до нужного диаметра, и со временем эта тончайшая, но прочная сеть просто обрастает тканью и держит необходимый размер для нормального кровотока.

«Пациент возвращается к нормальному образу жизни значительно быстрее. То есть на вторые сутки он уже выписывается из больницы и ведет абсолютно нормальный образ жизни нормального человека. В то время как при открытой операции ему требовалось довольно длительное время для реабилитации», - объяснил коммерческий директор завода-производителя Андрей Кошкин.

Вся операция по новой технологии вместе с предварительной подготовкой занимает всего около сорока минут.

«Если удается помочь пациенту с меньшей травмой, с меньшим риском для его жизни - это, конечно, всегда хорошо и позитивно для хирурга. Это другие технологии, которые позволяют нам значительно расширить показания к этим непростым операциям у крайне тяжелой категории пациентов», - сказал начальник Центра Сердечно-сосудистой хирургии Главного клинического госпиталя имени Бурденко Дмитрий Кранин.

Такие импланты - настоящее спасение для пациентов старше 70 лет, которым операции на открытом сердце противопоказаны. Нине Сергеевне Шиляевой уже 78, это ее девятая операция, но такая инновационная - впервые.

«Что мне понравилось - что рассказали перед операцией все этапы подробно. А это немаловажно. Замечательные врачи», - отметила женщина.

Число сложных операций в госпитале Бурденко с начала года увеличилось. Помимо давно запланированных, в скорейшем порядке оказывается помощь бойцам, прибывшим из зоны проведения специальной военной операции. Но эти хирурги и сами носят погоны, так что привыкли находить правильные решения даже в самых сложных случаях.