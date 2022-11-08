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Фонд генерала Дубынина вручил подарки участникам СВО, проходящим реабилитацию в госпиталях

23:06 08.11.2022
В ходе церемонии вручения подарочных наборов военнослужащим генеральный инспектор МО РФ генерал армии Владимир Исаков пожелал им не падать духом.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Фонд имени Героя России генерала армии В.П. Дубынина вручил подарочные наборы военнослужащим-участникам специальной военной операции РФ на Украине, проходящим лечение и реабилитацию в госпиталях Москвы.

Церемония вручения подарков состоялось 8 ноября, в состав наборов вошли сладости, фрукты, сувенирная продукция фонда. Подарочные наборы получили военнослужащие, находящиеся на лечении в Главном военном клиническом госпитале им. академика Н.Н. Бурденко и Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка. В мероприятии приняли участие генеральный инспектор Минобороны России генерал армии Владимир Исаков, руководство фонда, а также дочь и внук генерала армии В.П. Дубынина.

«Фонд Дубынина был создан в 2010 году, спустя почти 18 лет после смерти Виктора Петровича. Сегодняшняя обстановка в России накладывает особенности работы и на наш фонд. Мы встречаемся с ранеными, оказываем помощь. Занимались некоторыми воинскими частями, помогали им приобретать то, что нужно. Наша сплоченность - единственное спасение в этой ситуации. Еще Александр III говорил, что у России нет других союзников кроме армии и флота», - подчеркнул Исаков.

В ходе церемонии вручения подарочных наборов военнослужащим Исаков пожелал им не падать духом.

«Самое главное - не сдаваться болезни. Понимаю, что все это непросто. Мы желаем вам скорейшего выздоровления», - сказал он.

Вручение подарков военнослужащим фондом имени Героя России генерала армии В.П. Дубынина запланировано в Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского 9 ноября.

Фонд им. Героя России генерала армии В.П. Дубынина «Центр поддержки военнослужащих, участников боевых действий и контртеррористических операций» активно участвует в поддержке воинских частей, Подольского военного клинического госпиталя, поставляя специальное оборудование.

Фонд на протяжении 10 лет вручает ежегодную премию имени Героя России генерала армии В.П. Дубынина лучшим преподавателям и слушателям Военной академии генерального штаба ВС РФ (всего награждено более 75 военнослужащих).

Также организация проводит военно-патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения. Фонд оказывает помощь в создании библиотек, музеев, организует выпуск книг, фильмов.

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Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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