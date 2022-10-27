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Петербург - Донбассу: как врачи города на Неве помогают жителям ЛДНР восстановить здоровье

Павел Кутаренко
Марина Крижановская
06:31 27.10.2022
Кто-то из врачей готов провести высокотехнологичную операцию на малом тазу, кто-то - вернуть зрительные функции глазному яблоку, а другие - жертвуют своим временем, кровом и средствами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Раненый Даниил Медведев разговаривает с профессором. Говорит, что приехал за помощью. В Донецке ему помочь больше не могут, поэтому он рассчитывает на петербургских врачей.

Ему всего 23. Это его первая встреча с профессором Сергеем Поповым, от которой зависит вся его дальнейшая жизнь. Из Донецка Даниил приехал в Петербург. Он был командиром отделения 11-го полка Народной милиции, защищал родную землю.

В апреле на передовой его «накрыло» выстрелом украинского танка. В итоге раздроблен таз, серьезно повреждены внутренние органы. В донецкой больнице парню спасли жизнь, но полностью вылечить его там оказалось невозможно.

«Когда ты лежишь и понимаешь, что врачи не дают никаких хороших прогнозов, и ты думаешь, что если не смогут помочь, то придется с этими трубками до конца жизни остаться. Эта мысль угнетала, а потом сказали, что в Питере есть доктор хороший, который мне может помочь», - рассказал Даниил Медведев.

Необходимо провести несколько сложнейших высокотехнологичных операций. Выполнить их согласились в Клинической больнице им. Святителя Луки, где готовы оказывать помощь и другим пациентам с Донбасса. 

Другой раненый - Евгений Беруля - в Петербурге уже три недели, проходит обследование у офтальмолога. Скульптор по профессии, доброволец Луганского казачьего батальона. Он получил ранение в мае: тогда осколком сильно был поврежден левый глаз.

«Зрительные функции низкие. Имеется сужение полей зрения из-за отслойки сетчатки. Наихудшие последствия, которые могут быть, - это субатрофия глазного яблока, то есть гибель», - поделился врач-офтальмолог Санасар Папанян.

Исследования и консультации у лучших специалистов северной столицы, конечно, бесплатно. И даже если впереди крайне рискованная операция, Евгений уже решил для себя: он обязательно вернется в родной Луганск, чтобы помогать там так же, как здесь помогли ему.

«Люди, с которыми я познакомился, меня вдохновили на такие же поступки. Я сказал, что если нужна будет какая-нибудь помощь - я в Луганске, ребят много - то я на связи. Хочется так же делиться этими эмоциями», - сообщил Евгений Беруля.

Найти раненым защитникам и жителям Донбасса своих врачей в Петербурге помогает Татьяна Кириевская - директор благотворительного фонда «Сильнее тебя», где сейчас готовят к отправке очередную партию гуманитарной помощи.

Подробнее о том, каким еще образом врачи помогают нуждающимся людям и скольким пострадавшим гражданам Донбасса они предоставили даже кров в своих домах, - смотрите в репортаже Павла Кутаренко.

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