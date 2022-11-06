Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе WBA Super

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Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,4 кг, одолев в 12-раундовом бою представителя Мексики Хильберто Рамиреса единогласным решением судей (118:110, 117:111, 117:111). Поединок состоялся в Абу-Даби (ОАЭ).

Для 31-летнего россиянина это стала 21 первая победа в 21 бою, одиннадцать из них Бивол завершил досрочно. Для мексиканца, который имел в своем активе 44 победы (30 из них нокаутом), это поражение стало первым в карьере.

«Я могу боксировать лучше. Мне противостоял очень хороший соперник. Он здорово бил по корпусу. Я эти удары чувствовал, но не так, чтобы очень серьезно. Я доказал себе, что могу боксировать на мировом уровне. Я доказал себе, что являюсь большим чемпионом. Кто следующий соперник? Решать не мне, а всей команде», - сказал Бивол после победного боя.

Ранее стало известно, что боксеры из России и Белоруссии смогут выступать на международных соревнованиях под флагами своих стран и услышат национальный гимн в случае победы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международной ассоциации бокса (International Boxing Association, IBA). Напомним, российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований по боксу 4 марта из-за ситуации на Украине.