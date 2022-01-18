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Россияне вышли в основной раунд ЧЕ по гандболу

Марина Крижановская
02:04 18.01.2022
Самым результативным игроком российской сборной стал Сергей Марк Косоротов.
Россияне вышли в основной раунд ЧЕ по гандболу
© Фото: Marcin Bulanda via www.imago-imawww.imago-images.de Globallookpress
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Мужская сборная РФ по гандболу одержала победу над командой Словакии в третьем матче предварительного раунда Чемпионата Европы 2022 года. Таким образом, российская мужская сборная пробилась в основную стадию турнира. Напомним, турнир проходит одновременно в Словакии и Венгрии с 13 по 30 января этого года.

Встреча, проходившая в словацком Кошице, окончилась с результатом 36:27 (19:9) в пользу российской сборной. По сообщению РИА Новости, самым результативным игроком у россиян стал Сергей Марк Косоротов, забросивший семь мячей.

Таким образом, сборная России прошла в основной раунд, одержав победы во всех трех матчах. На предшествующем турнире россияне не смогли выйти из группы в предварительном раунде Чемпионата Европы.

Ранее сообщалось о проведении матча чемпионата России по гандболу среди мужчин. Он проходил в нестандартном формате среди команд ЦСКА и «Пермских медведей». Эксклюзивность заключалась в том, что матч стал первым эпизодом цикла матчевых шоу «Игра будущего».

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