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Гандбол под Daft Punk: впервые матч ЦСКА - «Пермские медведи» прошел под эгидой театрально-циркового шоу

Елизавета Потейчук
18:08 11.12.2021
Болельщики стали свидетелями не только спортивного гандбольного сражения, но и первого эпизода уникального театрально-циркового шоу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Впервые матч чемпионата России по гандболу среди мужчин проходит в нестандартном формате. Матч команд ЦСКА и «Пермские медведи» станет первым эпизодом цикла матчевых шоу «Игра будущего», где от игры к игре зрителю рассказывается история, которая по всем законам художественного жанра в конце сезона придет к своей кульминации.

Вокруг проведения матча выстроилась уникальная шоу-программа с участием цирковых акробатов, выполняющих сложнейшие трюки на земле и в воздухе. Также в свете напряженного спортивного противостояния зрители увидели уникальное театрально-цирковое шоу, атмосферу которого красочно дополнил видеоряд, создавший эффект присутствия внутри представления. А легендарная музыкальная группа Daft Punk добавила в процесс звучание своих композиций. В качестве специального гостя выступил танцевальный коллектив Detali Time, в составе которого - победители множества хореографических соревнований.

В общей сложности зрителей ожидает семь эпизодов «Игры будущего». Так, мужская гандбольная команда ЦСКА продолжила историю армейских побед в 2020 году. В сезоне 2021/22 гандбольный клуб ЦСКА Москва выступает сразу в трех гандбольных турнирах: Чемпионат России, Кубок России и Лига Европы.

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