Депутаты Европарламента предложили вызвать Маска и обсудить реформу Twitter

В Европарламенте считают, что из-за реформы Twitter Маску нужно объяснить «правила игры в Европе».

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Депутаты либеральной фракции Европарламента предложили пригласить американского миллиардера Илона Маска на парламентские слушания и обсудить реформы в приобретенной им соцсети Twitter.

«Слушания с участием Маска в Европарламенте позволили бы евродепутатам прояснить его действия и планы. Направление движения вызывает беспокойство: свобода слова – да. Но мы не можем терпеть нарушения европейского права или возвращения к "дикому западу"», - написала в Twitter один из авторов инициативы депутат из Нидерландов Софи ин'т Велд.

Парламентарии обеспокоены действиями нового владельцы соцсети и опасаются вседозволенности, когда ведется «важная как никогда борьба с вмешательством в выборы, дезинформацией и разжиганием ненависти».

«Маск должен прийти к нам, чтобы понять правила игры в Европе», - заявила в Twitter координатор Европарламента по внутреннему рынку евродепутат из Чехии Дита Чарназова.

Напомним, что американский миллиардер Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов и заявил о намерении сделать эту социальную сеть самым точным источником информации в мире.