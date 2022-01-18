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Пентагон: США не собираются отправлять дополнительные силы на Украину

Елизавета Потейчук
22:08 18.01.2022
Как сообщил Джон Кирби, нацгвардейцы из США все еще остаются на территории Украины, функционируя как советники и инструкторы.
Пентагон: США не собираются отправлять дополнительные силы на Украину
© Фото: pexels.com
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не планируют дополнительно отправлять войска на Украину. По его словам, на территории государства продолжают оставаться военнослужащие из Национальной гвардии США, которые выполняют свои задачи в качестве советников и военных инструкторов.

«В настоящее время не планируется отправка дополнительных ротационных войск на Украину, и нет никаких изменений в том, чем Национальная гвардия Флориды занимается на местах», - цитирует ТАСС слова Кирби с регулярного брифинга для журналистов.

Ранее Джон Кирби заявлял, что администрация США не рассматривает вариант сокращения американского военного присутствия в Европе, а также смену позиции по данной тематике. Более того, говорит Кирби,  США не изменят численность своих сил в Польше и странах Балтии.

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