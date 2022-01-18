Госсекретарь Казахстана заявил, что массовые беспорядки в стране провоцировала экстремистская организация

Государственный секретарь Республики Казахстан Ерлан Карин заявил, что массовые беспорядки в стране провоцировала организация, признанная экстремистской на территории государства. Он подчеркнул, что именно через ее чаты распространялись определенные инструкции и указания.

«Этой ситуацией воспользовались радикалы, террористические группы. И в том числе одна из признанных судом в качестве экстремистской организация провоцировала эти выступления, беспорядки, открыто подстрекала к насильственным действиям, в частности по захвату административных зданий», - рассказал Карин в интервью телеканалу «Хабар 24».

Госсекретарь также добавил, что данная организация превратилась в крайне радикальную, и власти видят ее попытку привнести в казахстанское общество радикальные идеологии и линии поведения. По словам Карина, «общая задача государства и общества - блокирование подобного рода радикальной идеологии».

«Мы должны все принципиально бороться с крайними взглядами, которые способствуют привнесению в наше общество линии насильственных действий. Мы должны жестко пресекать и осуждать подобную линию поведения», - резюмировал госсекретарь.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности своего специального представителя на комплексе «Байконур» Серика Сулейменова. До этого глава государства подписал указ о назначении нового правительства Республики.