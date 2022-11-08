Пентагон заявил о передаче Украине двух установок ПВО NASAMS
Вашингтон предоставил Киеву два норвежских комплекса ПВО NASAMS. Официальный представитель Пентагона Патрик Райден подтвердил факт передачи установок Украине.
«Мы можем подтвердить доставку двух установок NASAMS», - процитировало РИА Новости заявление Райдера.
Ранее сообщалось, что в августе Пентагон заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на закупку передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов.
А в начале ноября помощник министра обороны США Джон Плам заявил, что Вашингтон отправит Киеву восемь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS «в ближайшее время».
NASAMS - передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями - от беспилотников до самолетов и крылатых ракет на малых и средних высотах.