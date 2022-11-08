Пентагон заявил о передаче Украине двух установок ПВО NASAMS

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Вашингтон предоставил Киеву два норвежских комплекса ПВО NASAMS. Официальный представитель Пентагона Патрик Райден подтвердил факт передачи установок Украине.

«Мы можем подтвердить доставку двух установок NASAMS», - процитировало РИА Новости заявление Райдера.

Ранее сообщалось, что в августе Пентагон заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на закупку передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов.

А в начале ноября помощник министра обороны США Джон Плам заявил, что Вашингтон отправит Киеву восемь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS «в ближайшее время».

NASAMS - передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями - от беспилотников до самолетов и крылатых ракет на малых и средних высотах.