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В Госдуме допустили причастность британских спецслужб к взрыву на Крымском мосту

Елизавета Потейчук
02:14 08.11.2022
Парламентарий заявил о необходимости проверить возможную роль в осуществлении взрыва на мосту офицера спецслужб Великобритании Кристофера Найджела Доннелли.
В Госдуме допустили причастность британских спецслужб к взрыву на Крымском мосту
© Фото: vk.com myfeo_ru Globallookpress
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Первый заместитель главы комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой не исключил, что к теракту на Крымском мосту причастны британские спецслужбы.

Депутат заявил о необходимости проверить возможную роль в осуществлении взрыва на мосту офицера спецслужб Великобритании Кристофера Найджела Доннелли, который ранее работал в структурах НАТО, неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель различных антироссийских программ.

«Еще в 2014 году Доннелли предлагал "заминировать Севастопольскую бухту" и установить у границ полуострова "санитарный кордон с войсками и минами"», - написал парламентарий у себя в Telegram.

В субботу, 8 октября, произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру. Президент России Владимир Путин после произошедшего возложил на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста. 

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