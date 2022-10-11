Тест-драйв в обе стороны: что происходит с движением на Крымском мосту после взрыва

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Теракт на Крымском мосту не смог прервать транспортное сообщение с полуостровом. Власти Крыма проинформировали, что все четыре находящиеся в порту Керчи парома запущены в работу на переправе.

Легковые машины и поезда возобновили движение по мосту меньше чем через сутки после взрыва. В ближайшие дни пойдут и большегрузы, меры безопасности серьезно усилены. Заторов на мосту нет, хотя перехватывающие парковки продолжают работать в 30 и 17 километрах до моста. В местах крупного скопления автомобилей госавтоинспекторы отправляют по 50-70 машин с интервалом в 20 минут.

Съемочная группа «Звезды» также пересекла Крымский мост на машине и поезде в обе стороны. На пункте досмотра проверяют тщательно, но, несмотря на это, движение не затруднено. Порядка восьми тысяч машин уже проехало по мосту после инцидента.

«Ничего страшного, никто не грустит. Все хорошо. Прорвемся. Посмотрите сами, никто не ругается, все с пониманием относятся, помогают друг другу, машину толкают, помогают завести», - говорит автомобилист Кирилл.

Пассажиры поездов, согласно введенным правилам, в момент пересечения Крымского моста должны оставаться на своих местах. Кроме того, все перемещение людей по составу находится под полным контролем, используются видеокамеры, в поездах дежурят проводники, люки и тамбуры закрываются. До конца недели для моста планируется довезти необходимые металлоконструкции.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом.