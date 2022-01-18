В МИД РФ рассказали о проработке встречи Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве

В МИД РФ сообщили, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена прорабатывается. В российском дипведомстве отметили, что представители государств встретятся в Женеве 21 января.

«Такая встреча в Женеве 21 января прорабатывается», - цитирует «Интерфакс» сообщение МИД РФ.

Незадолго до этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие сроки могут провести встречу в Европе. Она также подтвердила, что переговоры активно прорабатываются.