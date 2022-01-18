Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ рассказали о проработке встречи Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве

Елизавета Потейчук
20:41 18.01.2022
До этого о проработке встречи Лаврова и Блинкена сообщала Мария Захарова.
В МИД РФ рассказали о проработке встречи Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве
© Фото: Icelandic Ministry for Foreign A XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

В МИД РФ сообщили, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена прорабатывается. В российском дипведомстве отметили, что представители государств встретятся в Женеве 21 января.

«Такая встреча в Женеве 21 января прорабатывается», - цитирует «Интерфакс» сообщение МИД РФ.

Незадолго до этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие сроки могут провести встречу в Европе. Она также подтвердила, что переговоры активно прорабатываются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:41 В стране и мире
В МИД РФ рассказали о проработке встречи Лаврова и Блинкена 21 января в Женеве
19:57 В стране и мире
Видео
Устроивший дебош в московском автобусе арестован на два месяца
18:52 В стране и мире
Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы планируемой «российской агрессии»
15:07 Армия
Видео
Подразделения ВС РФ начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования
16:05 Армия
Видео
Замминистра обороны Фомин: учения «Запад-2021» подтвердили боеготовность войск Союзного государства
Популярное
Видео
На учениях ВС РФ и Белоруссии «Союзная решимость - 2022» отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму
В НИЦ Гамалеи разработали тест на антитела к омикрон-штамму
Племянник Назарбаева освобожден от должности первого зампреда КНБ
Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского
Мясников предупредил о последствиях чрезмерного потребления молока
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.