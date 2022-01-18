Захарова сообщила, что Лавров и Блинкен могут встретиться в Европе в ближайшее время

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие сроки могут провести встречу в Европе. По ее словам, данная встреча находится на стадии проработки.

«Она сейчас прорабатывается. Как только она будет подтверждена и проработана, мы ее анонсируем. Но могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств России и США сейчас находится в стадии активной проработки», - отметила дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее по инициативе американской стороны состоялась телефонная беседа между Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном. Стороны в рамках разговора, в частности, обсудили итоги стратегического диалога РФ и США, а также возможности продолжения контактов в ближайшее время.