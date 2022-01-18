Генсек НАТО заявил, что Европе необходимо улучшить оборонную промышленность
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что Европе требуется более конкурентоспособная оборонная промышленность.
«Мы нуждаемся в укреплении европейского оборонного потенциала, [повышении] боеготовности <...>, самолетах, кораблях и так далее», – сказал он, отметив, что Европе также необходима «более конкурентоспособная оборонная промышленность», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Также генсек заявил, что НАТО ответит на предложения России по безопасности в скором времени, но не отступит от своих основных ценностей. Такое мнение Столтенберг высказал во время дискуссии в Берлине, организованной Фондом Кербера и еженедельником Der Spiegel.
Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО готова обсуждать с Россией сокращение ядерных вооружений и ее обеспокоенность относительно ситуации у своих границ.