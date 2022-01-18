В Нью-Йорке загорелся дом из-за взрыва газа: видео

В районе Бронкс в Нью-Йорке произошел пожар в отдельно стоящем доме. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Предварительной причиной крупного возгорания стал взрыв газа.

«В настоящее время на месте крупного пожара из-за взрыва газа в моем районе. Все экстренные службы прибыли на место происшествия и в настоящее время борются с огнем», - пишет член городского Совета Нью-Йорка Рафаэль Саламанка в Twitter, публикуя кадры с места происшествия.

Неделю назад в жилом доме Нью-Йорка в результате пожара погибли 19 человек. Шеф пожарного управления города Дэниэл Найгро отметил, что причиной крупного возгорания стал неисправный электрообогреватель. Как позднее сообщили городские власти Нью-Йорка, пожар стал сильнейшим в городе за последние 30 лет.