Устроивший дебош в московском автобусе арестован на два месяца

Коптевский районный суд Москвы избрал меру пресечения мужчине, устроившему дебош в автобусе. Мужчина, по данным следствия, агрессивно высказывался в отношении пассажиров, находившихся в салоне транспортного средства. Отмечается, что подозреваемый арестован сроком на два месяца.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Болатукаева Шугаиба Данияловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ, сроком на 2 месяца, то есть до 16 марта 2022 года», - передает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Напомним, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Задержанный уже принес извинения за свои слова, из-за которых разгорелся конфликт.