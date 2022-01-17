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Задержан устроивший дебош в автобусе в Москве

Алексей Курильченко
13:03 17.01.2022
Задержанный принес извинения за оскорбления.
Задержан устроивший дебош в автобусе в Москве
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Москве был задержан мужчина, оскорблявший пассажиров в одном из столичных автобусов. По версии следствия, подозреваемый агрессивно высказывался в отношении других людей, находившихся в салоне транспорта. По данному факту расследуется уголовное дело.

«В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета РФ и сотрудников ГУ МВД России по городу Москве личность и местонахождение фигуранта установлены на территории Калужской области. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Задержанный принес извинения за словесный конфликт.

«В автобусе произошел словесный конфликт, где я был резок в высказываниях, о чем я искренне сожалею», - цитирует «Известия» слова мужчины.

В 2019 году сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД по РФ по городу Клин задержали 29-летнего дебошира, который подозревается в совершении хулиганских действий. Известно, что мужчина ранее был судим.

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