В стране и мире Опубликованы кадры с места поисков потерпевшего крушения Ми-2 в Костромской области Игнат Далакян На место сбора экстренных служб приехал губернатор Костромской области Сергей Ситников. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Телеканал «Звезда» публикует кадры с места сбора экстренных служб рядом с аэропортом в Костромской области, где произошло крушение вертолета Ми-2. На видео присутствует также губернатор области Сергей Ситников. «Место аварийной посадки определено. Вертолет - в районе деревни Щетниково. На месте уже находятся спасатели, которые оказывают первую помощь пострадавшим. Бригады скорой помощи выехали на место», - сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников. Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что в Костромской области потерпел крушение выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2. Сообщалось, что по предварительным данным на борту вертолета находились пять человек. Экспертное мнение и аналитика