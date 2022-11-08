Опубликованы кадры с места поисков потерпевшего крушения Ми-2 в Костромской области
На место сбора экстренных служб приехал губернатор Костромской области Сергей Ситников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Телеканал «Звезда» публикует кадры с места сбора экстренных служб рядом с аэропортом в Костромской области, где произошло крушение вертолета Ми-2.
На видео присутствует также губернатор области Сергей Ситников.
«Место аварийной посадки определено. Вертолет - в районе деревни Щетниково. На месте уже находятся спасатели, которые оказывают первую помощь пострадавшим. Бригады скорой помощи выехали на место», - сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что в Костромской области потерпел крушение выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2. Сообщалось, что по предварительным данным на борту вертолета находились пять человек.