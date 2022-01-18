Путин и Алиев обменялись мнениями по событиям Казахстане

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили проблемы внутриукраинского урегулирования и деструктивные действия Киева. Также Путин рассказал коллеге о контактах с США и их союзниками. Особое внимание было уделено протестам в Казахстане.

«При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что миротворцы ОДКБ сыграли важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Президент также оценил роль военно-транспортной авиации в переброске миротворцев на территорию республики.