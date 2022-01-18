В стране и мире В самолет ударила молния при заходе на посадку в Сочи Елизавета Потейчук Пассажиров воздушного судна переоформили на следующий рейс авиакомпании. © Фото: pexels.com Читайте нас на: В самолет, летевший в Сочи, ударила молния. Воздушное судно решили отстранить от полетов для проверки технического состояния. «Рейс "Уральских авиалиний" при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушное судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании», - сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании. Ранее в Сети опубликовали кадры посадки пассажирского воздушного судна при штормовом ветре в Сочи. Из-за непогоды самолеты вынуждены предпринимать несколько попыток, прежде чем приземлиться. Судя по видео, самолет зашел на посадочную полосу под углом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика