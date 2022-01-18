Опубликовано видео посадки самолета при штормовом ветре в Сочи

В Сети было опубликовано видео посадки пассажирского самолета при штормовом ветре. На кадрах видно, что воздушное судно заходит на посадочную полосу под углом, пытаются противостоять воздушному потоку.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Sochi_today, из-за штормовой погоды самолеты вынуждены предпринимать несколько попыток, прежде чем приземлиться. Некоторые воздушные судна направляют на запасные аэродромы.

В апреле прошлого года в аэропорту Сочи самолету Boeing 737-800, который следовал рейсом Новосибирск - Сочи, пришлось уйти на второй круг из-за сильных порывов ветра и нестабильного захода на посадку. Авиасудно буквально сдуло сильнейшим ветром.