«Здесь родные люди»: ведущая Шатилова о героях комплекса «Галерея звезд»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Теле- и радиоведущая Анна Шатилова на открытии историко-познавательного комплекса «Галерея звезд» рассказала нашему телеканалу, что те журналисты, которые раньше выходили в эфир, и которые стали героями галереи, были «родными людьми» для зрителей. По словам диктора, некоторые люди не могут сдержать слез, увидев любимых ведущих.

«Браво тем, кто решил открыть "Галерею звезд". На телевидении было столько интереснейших людей: дикторы, ведущие, ученые - все кто выходил в эфир. Родными людьми были, самыми настоящими. Я до сих пор встречаюсь со зрителями. Недавно мне женщина сказала: "Анна Николаевна, я увидела Шилову и Кириллова на экране, я заплакала. Потому что родные люди, с ними прошла вся моя жизнь"», - рассказала Шатилова.

В Останкинской телебашне в честь ее 55-летия была открыта «Галерея Звезд», зрителей которой познакомят с историей российского телевидения. Проект обсуждался и прорабатывался около восьми лет. На открытии были заложены первые пять звезд, посвященным легендам отечественного ТВ. Каждый месяц будет открываться новая звезда.