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Годы заточения в тундре: какова судьба выжившего после жесткой посадки «Дугласа» С-47 после реставрации

Надежда Котормус
Елизавета Потейчук
18:29 18.01.2022
После жесткой посадки легендарного американца в 1947 году люди провели более двух недель в тундре в экстремальных условиях. А сам самолет пролежал под арктическими ветрами свыше 70 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Новосибирске запустили реставрацию американского самолета «Дуглас» С-47, который после войны чудом выжил после жесткой посадки. В авиационном ангаре шум практически не стихает. Потребуется 47 тысяч заклепок для того, чтобы обновить одну лишь обшивку легендарного американца, переданного по ленд-лизу. А чтобы выправить фюзеляж, загнали еще один автомобиль.

В годы Великой Отечественной войны в СССР таких машин поставили всего 707. Именно этот «Дуглас» отправили для работы в тылу на Север. В апреле 1947 года, уже после победы над Германией, самолет совершил жесткую посадку в глухой тундре. На борту воздушного судна находились 30 человек, это был обыкновенный пассажирский рейс.

«Через час после вылета у них отказал один двигатель, через пять - перегрелся и второй, они в тундре приземлились, скажем так, по роковой случайности в конце пробега самолет попал в яму, провалился в болото и ударился носом, он вообще повреждений не получил при посадке», - говорит руководитель проекта по восстановлению Юрий Аверкин.

На заснеженной болотистой местности экипажу удалось совершить невероятное - посадить самолет так, что выжили все. Вопреки инструкции, выпустили шасси. Остаться живыми на земле оказалось лишь половиной дела, спасатели не торопились. Командир Максим Тюриков принял решение отправиться на поиски подмоги, взяв с собой восемь человек, каждый из которых в итоге погиб. Остальные продолжали ждать у самолета.

Людям пришлось провести в тундре более двух недель. Преодолевать экстремальные условия и, возможно, выживать им помогали специальные устройства - большие горелки, которые входят в комплект самолета и предназначены для прогрева двигателей. Подмога поступила только спустя 18 дней, после того, как жена бортрадиста лично отправила письмо Сталину не прекращать поиски. Дети и взрослые все это время терпеливо ждали и вели своеобразный бортовой журнал химическим карандашом прямо на обшивке: фамилии пассажиров, детали маршрута. Причем писали не только сухие факты. Вскоре пассажиров удалось вывезти, а сам борт пролежал в тундре более 70 лет. В 2016 году экспедиция Русского географического общества вывезла «Дуглас» С-47 в Красноярск буквально по частям.

Новосибирским специалистам было доверено провести реставрацию самолета. Пришлось начинать с нуля, лишь два прибора остались целы после набегов вандалов. Сейчас воздушное судно бережно восстанавливают в теплых боксах новосибирского аэродрома. Проведенные годы под арктическими ветрами сказались на прочности металла. Реставраторы относятся к своему подопечному буквально как к живому существу, желая снова поставить его на крыло. Работа, вероятно, может занять ни один год, после этого «Дуглас» С-47 займет почетное место среди экспонатов парка-музея освоения Севера, который создадут на острове Молокова в Красноярске.

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