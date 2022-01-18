Глава Крыма заявил о готовности проработать вопрос авиасообщения с Сирией

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о намерении проработать вопрос налаживания авиационного сообщения с Сирией через Сочи, Анапу и Ереван. Он отметил, что у руководства уже есть понимание, как это сделать.

«Логистики прямой нет. Рейсов Дамаск - Симферополь у нас нет. Без авиации достаточно сложно организовать товарооборот, однако ведется проработка возможности перелетов через Сочи, Анапу, Ереван. Рассматривается ряд предложений. Мы готовы их обсуждать. Есть понимание, как это сделать», - цитирует РИА Новости слова Аксенова.

В мае 2021 года постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил Белоруссии открыть прямое авиационное и железнодорожное сообщение с полуостровом. Об этом он заявил на фоне запретов авиасообщения с Белоруссией из-за инцидента с самолетом Ryanair.