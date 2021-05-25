В Крыму предложили Белоруссии открыть прямое авиасообщение

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил Белоруссии открыть прямое авиационное и железнодорожное сообщение с полуостровом. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

«Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии - это еще один сигнал нашим друзьям в Минске - воздушная гавань в Симферополе открыта для вас», - акцентировал Мурадов.

Постпред отметил, что ранее власти полуострова неоднократно обращались к Белоруссии с предложением о налаживании прямого сообщения.

Из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair Великобритания запретила белорусским авиакомпаниям летать через свое воздушное пространство. Следом подобную инициативу утвердили на саммите лидеров Евросоюза.