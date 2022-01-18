СБ МВД проводит обыски в подразделениях ГУ МВД в Петербурге и Ленобласти

Служба безопасности МВД проводит обыски в подразделениях Главного управления ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным источника в правоохранительных органах, обыски связаны с проверкой материалов о должностных преступлениях. Также, по его данным, были уволены два сотрудника.

«В настоящее время в подразделениях УЭБиПК по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сотрудниками ГУ СБ МВД проводятся обыски», - сообщил источник агентства ТАСС.

Ранее в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием полицейской машины и автомобиля BMW. Во время инцидента одна из машин въехала в витрину магазина.