В центре Петербурга столкнулись полицейская машина и иномарка

В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием полицейской машины и автомобиля BMW. Во время инцидента одна из машин въехала в витрину магазина. В пресс-лужбе регионального МВД сообщили, что из-за ДТП пострадал один полицейский.

«19 декабря около 18:30 на перекрестке улицы Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны произошло столкновение служебного автомобиля ППСП Петроградского района и автомобиля BMW. В результате ДТП в автомобиле BMW никто не пострадал, в полицейском автомобиле травму ноги получил водитель», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшего полицейского уже госпитализировали в больницу. По данным ведомства, правоохранители выехали по сообщению о пьяном дебоше на Каменоостровском проспекте. Нарушитель был задержан, его повезли в отделение, однако «мужчина стал вести себя неадекватно в полицейской машине, создавая угрозу безопасности движения».

Ранее шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на федеральной автодороге в Якутии. Инцидент произошел на 662 километре федеральной автотрассы «Лена» Алданского района.