Гидрографический катер «Анатолий Князев» приступил к государственным испытаниям

После завершения государственных испытаний катер войдет в состав флота и его гидрографической службы.

© Фото: КБ «Вымпел»

На фото - спуск на воду катера проекта 19920 - почти такого же, как и «Анатолий Князев»

Построенный для нужд Балтийского флота многофункциональный большой гидрографический катер «Анатолий Князев» приступил к госиспытаниям в море. Об этом сообщает сегодня, 8 ноября пресс-служба флота.

Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем проводят маневренные и скоростные испытания, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств. Катер будет нести службу на Балтийском флоте.

Большие гидрографические катера проекта 19920 разработаны в городе Нижний Новгород на ОАО «Конструкторское бюро «Вымпел». Суда данного проекта предназначены для гидрографических исследований и точных съемок морского дна, обслуживания плавучих и береговых средств навигационного оборудования, доставки личного состава и грузов на побережье.

Ранее атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов