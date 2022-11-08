Гидрографический катер «Анатолий Князев» приступил к государственным испытаниям
Построенный для нужд Балтийского флота многофункциональный большой гидрографический катер «Анатолий Князев» приступил к госиспытаниям в море. Об этом сообщает сегодня, 8 ноября пресс-служба флота.
Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем проводят маневренные и скоростные испытания, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств. Катер будет нести службу на Балтийском флоте.
Большие гидрографические катера проекта 19920 разработаны в городе Нижний Новгород на ОАО «Конструкторское бюро «Вымпел». Суда данного проекта предназначены для гидрографических исследований и точных съемок морского дна, обслуживания плавучих и береговых средств навигационного оборудования, доставки личного состава и грузов на побережье.
Ранее атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов