«Она тоже животное»: Трамп сравнил Пелоси с бандитами
Бывший президент США Дональд Трамп не стеснялся в выражениях на митинге республиканцев в Огайо и назвал животным спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Этим же словом Трамп охарактеризовал и осужденного убийцу из международной банды MS-13. Об острой предвыборной риторике сообщило издание Politico.
По данным СМИ, Трамп перешел на личности на митинге сторонников Республиканской партии в Огайо. Сначала он назвал животным осужденного в США убийцу из международной одиозной преступной группировки MS-13 из Сальвадора, а потом прошелся по Пелоси.
«Я думаю, что она тоже животное, по правде говоря. Они скажут: “Какая ужасная вещь. Он назвал Нэнси Пелоси животным”. Я никогда больше не буду использовать слова “чушь собачья”. Но то, что она сделала с нами в этой стране...» - заявил Трамп и не закончил фразу.
Politico обратило внимание, что едкий выпад Трампа в отношении Пелоси произошел через неделю после нападения на ее мужа Пола с целью похищения спикера.
«Нападение вызвало обеспокоенность, особенно среди демократов, по поводу политического насилия и республиканской риторики», - напомнило издание.