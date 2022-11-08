«Она тоже животное»: Трамп сравнил Пелоси с бандитами

Дональд Трамп не стеснялся в выражениях на митинге республиканцев в Огайо.

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Бывший президент США Дональд Трамп не стеснялся в выражениях на митинге республиканцев в Огайо и назвал животным спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Этим же словом Трамп охарактеризовал и осужденного убийцу из международной банды MS-13. Об острой предвыборной риторике сообщило издание Politico.

По данным СМИ, Трамп перешел на личности на митинге сторонников Республиканской партии в Огайо. Сначала он назвал животным осужденного в США убийцу из международной одиозной преступной группировки MS-13 из Сальвадора, а потом прошелся по Пелоси.

«Я думаю, что она тоже животное, по правде говоря. Они скажут: “Какая ужасная вещь. Он назвал Нэнси Пелоси животным”. Я никогда больше не буду использовать слова “чушь собачья”. Но то, что она сделала с нами в этой стране...» - заявил Трамп и не закончил фразу.

Politico обратило внимание, что едкий выпад Трампа в отношении Пелоси произошел через неделю после нападения на ее мужа Пола с целью похищения спикера.