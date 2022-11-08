В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Она тоже животное»: Трамп сравнил Пелоси с бандитами

Ирина Елагина
17:16 08.11.2022
Дональд Трамп не стеснялся в выражениях на митинге республиканцев в Огайо.
«Она тоже животное»: Трамп сравнил Пелоси с бандитами
© Фото: Stefani Reynolds, Consolidated News Photos, Globallookpress
Читайте нас на:

Бывший президент США Дональд Трамп не стеснялся в выражениях на митинге республиканцев в Огайо и назвал животным спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Этим же словом Трамп охарактеризовал и осужденного убийцу из международной банды MS-13. Об острой предвыборной риторике сообщило издание Politico.

По данным СМИ, Трамп перешел на личности на митинге сторонников Республиканской партии в Огайо. Сначала он назвал животным осужденного в США убийцу из международной одиозной преступной группировки MS-13 из Сальвадора, а потом прошелся по Пелоси.

«Я думаю, что она тоже животное, по правде говоря. Они скажут: “Какая ужасная вещь. Он назвал Нэнси Пелоси животным”. Я никогда больше не буду использовать слова “чушь собачья”. Но то, что она сделала с нами в этой стране...» - заявил Трамп и не закончил фразу.

Politico обратило внимание, что едкий выпад Трампа в отношении Пелоси произошел через неделю после нападения на ее мужа Пола с целью похищения спикера.

«Нападение вызвало обеспокоенность, особенно среди демократов, по поводу политического насилия и республиканской риторики», - напомнило издание.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:33 В стране и мире
Видео
В ГД РФ в I чтении проголосовали за предоставление статуса ветерана участвующим в СВО добровольцам
13:09 В стране и мире
Видео
Очевидец рассказал о спасении ребенка, выброшенного из окна в Москве
12:48 В стране и мире
Набиуллина рассчитывает вернуться к ключевой ставке ЦБ РФ в 5-6% к 2025 году
11:37 В стране и мире
Мишустин подписал распоряжение об окончательном упразднении Ростуризма
09:56 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания диверсионно-разведывательной группы СБУ в Херсонской области
Популярное
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.