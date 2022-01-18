Замминистра обороны Евкуров проинспектировал тренажерный комплекс для ВКС в Воронеже

Новый тренажерный комплекс, с помощью которого готовят летчиков для ВКС, оценил Юнус-Бек Евкуров в Воронеже.

В рамках инспекции войск Западного округа заместитель министра обороны побывал в Военно-воздушной академии. В новом помещении с курсантами проводят лабораторные работы по ремонту и обслуживанию самолетов различного типа.

Евкуров заслушал командование военного вуза, осмотрел аудитории. Особое внимание уделил занятиям по безопасности полетов.

Ранее Евкуров подвел итог прошедшего года по боевой подготовке в ВС РФ, назвав ее основные направления в 2021 году.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Кирилл Ховрин