Евкуров назвал главные направления подготовки ВС РФ в 2021 году

В 2021 году все задачи подготовки войск и сил в рядах ВС РФ были выполнены успешно. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» рассказал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

«Боевая подготовка была организована с учетом особенностей, основными из которых стали: отработка совместных действий видов и родов войск Вооруженных Сил в сложных физико-географических и климатических условиях и вопросов тактической совместимости с подразделениями армий стран - союзниц России; применение новых образцов вооружения и военной техники (боевых робототехнических комплексов "Уран-9", боевых машин поддержки танков "Терминатор" и боевых машин пехоты с новыми боевыми модулями "Бережок")», - рассказал он.

Кроме того, по его словам, особое внимание уделили десантированию парашютным способом штатных парашютно-десантных подразделений на недавно принятых на вооружение БМД-4М «Бахча» с использованием новейших средств десантирования, применению экипажами самолетов ВКС нового комплекса высокоточного оружия большой дальности.

В 2021-м году также прошли двусторонние бригадные тактические учения с соединениями морской пехоты Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов, комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021» в районе архипелага Земля Франца-Иосифа и прилегающей к нему акватории с проверкой готовности сил ВМФ к действиям в сложных климатических условиях Арктики, учения с группировками сил флота в дальней морской зоне, на которых отработали вопросы создания маневренных районов ограничения доступа на удалении (более 4 тысяч км от пунктов базирования флота) от границы Российской Федерации, добавил Евкуров.

Как отметил замминистра, в ходе учений отрабатывались разнообразные варианты тактических действий войск с переходом от одного вида боя к другому на фоне непрерывно изменяющейся обстановки как в двустороннем формате, так и с обозначением действий противника.

«Результаты проведенных учений показали возросший уровень подготовки офицерского состава, слаженности органов военного управления соединений и воинских частей, а также их готовность выполнить задачи по предназначению», - подчеркнул он.

Ранее итоги уходящего года для российской армии подвели на селекторном совещании Минобороны России. Глава ведомства Сергей Шойгу особо отметил, что на сегодняшний день армия и флот России более чем на 70% вооружены самыми передовыми образцами техники и оружия.



Материал подготовили Анна Касаткина и Юрий Хведчин.