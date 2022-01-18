Российские телескопы следят за приближающимся к Земле астероидом

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН сообщил о приближении астероида к Земле. Уточняется, что речь идет об астероиде 1994 PC1, обнаруженном в 1994 году астрономом Робертом Макнотом.

«К Земле приближается яркий потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1)», - приводит Институт информацию в своем аккаунте в Instagram.

Исследовательский центр сообщает, что объект «километрового размера» и в ночь с 16 на 17 января «сопровождался телескопом ОРИ-22 в Кастельгранде, Италия» (наблюдатель - Сергей Шмальц).

«Нашими специалистами уже получены кое-какие предварительные результаты по форме астероида», - сообщает ИПМ РАН.

Дополнительно сообщается, что «с Землей данный астероид не столкнется». Ранее американское космическое агентство NASA сообщало о приближении к Земле километрового астероида. Приводилась информация, что астероид приблизится к планете Земля 18 января и пролетит на расстоянии менее 2 миллионов километров от Земли.