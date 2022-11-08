Постигая мастерство: кадры освоения «танковой карусели» мобилизованными в тыловой зоне СВО

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры подготовки мобилизованных танкистов в тыловой зоне специальной военной операции. Видеозапись российское оборонное ведомство выложило в своем Тelegram-канале.

В описании к ролику сказано, что резервисты отработали слаженность действий в составе подразделения при выполнении тактического элемента «танк прорыва», когда одна боевая машина, выезжая из укрытия на полном ходу, ведет огонь по противнику, а ее отход прикрывает пара скрытых танков.

Также резервисты применили способ огневого поражения «танковая карусель». Такой прием позволяет вести огонь неограниченное количество времени. Суть приема в том, что танки непрерывно ездят по кругу, пока один наносит удар, другой отходит в тыл и перезаряжается, третий готовится выйти на позицию.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения танка украинских боевиков при помощи ударного беспилотника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов