Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации

© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон, который устанавливает порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации в стране. Отмечается, что в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» вносится статья 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации».

Согласно содержанию статьи, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить указанную службу в данных организациях, сообщает ТАСС.

При этом лиц, которые проходят альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, а также органам местного самоуправления, в период мобилизации могут направить для прохождения такой службы на должностях гражданского персонала Вооруженных сил, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что речи о полной мобилизации в Запорожье после объявления военного положения не идет. Вместе с тем в регионе продолжается набор в добровольческие батальоны.