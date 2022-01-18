Врач объяснила, кому противопоказано купаться в проруби в канун Крещения

Людям, которые недавно перенесли коронавирусную инфекцию и при этом не проходили никаких дополнительных медицинских обследований, стоит воздержаться от купания в проруби в канун празднования Крещения. Такое мнение выразила врач-терапевт высшей категории Елена Карякина в разговоре со «Звездой».

«Во-первых, потому, что одно из осложнений COVID-19 - это, довольно часто, образование тромбов. И если человек не сдавал кровь на определенные показатели, не знает, есть ли у него тромбы в данный момент, нет ли их, я бы посоветовала воздержаться, поскольку вода холодная, а риск воздействия на организм, к сожалению, может привести к неприятным последствиям в виде отрыва такого тромба, развития тромбоэмболии легочной артерии, или инсульта, или даже инфаркта», - говорит специалист.

Однако никаких противопоказаний к купанию в проруби для человека, который своевременно прошел вакцинацию от коронавируса, нет, считает Карякина. Также, по ее словам, человек может позволить себе искупаться в холодной воде, если после его заболевания прошло достаточное количество времени, и он хорошо себя чувствует.

«Но я бы советовала вести себя очень осторожно с учетом того, что нас ожидает, к сожалению, новая возможная вспышка заболевания, поэтому надо соблюдать дистанцию. И там, где большое скопление людей, лучше вообще воздержаться от окунания в прорубь», - резюмировала врач.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что окунаться в прорубь можно примерно через четыре дня после вакцинации от коронавируса. В беседе со «Звездой» Аграновский подчеркнул, что «прививка - это некая встряска», поэтому человеческий организм перед купанием должен выдержать паузу.