Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог предупредила об опасности сливок в кофе

Анна Назайкина
08:11 01.01.2022
Это напиток может иметь много преимуществ, например, антиоксиданты, однако зачастую люди злоупотребляют добавками, отметила эксперт.
Диетолог предупредила об опасности сливок в кофе
© Фото: Malidate Van Pexels
Читайте нас на:

Такой популярный напиток, как кофе, при добавлении сливок может привести к негативным последствиям для сердечно-сосудистой систиемы. Речь идет об уровне холестерина. Об этом предупредила доктор медицинских наук, диетолог Элеана Кайданян.

«Кофе может иметь много преимуществ, например, антиоксиданты, однако часто мы злоупотребляем добавками. Насыщенные жиры в виде сливок и молока, добавляемые в кофе ежедневно (а в большинстве случаев несколько раз в день), могут повлиять на уровень холестерина», — объяснила порталу Eat This, Not That эксперт.

Ранее специалисты Саутгемптонского и Эдинбургского университетов установили, что потребление кофе благотворно влияет на работу печени. Исследователи выяснили, что у любителей кофе риск хронических заболеваний печени был ниже на 21%, а вероятность избежать летального исхода при таких болезнях повышалась сразу на 40%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:43 В стране и мире
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в первый день 2022 года
02:34 В стране и мире
От Владивостока до Калининграда: вся Россия встретила 2022 год
20:24 В стране и мире
Генсек НАТО заявил о готовности к переговорам с Россией
00:54 В стране и мире
Путин подписал указ о новых нормах оплаты труда для госслужащих
23:40 В стране и мире
В NASA заявили о готовности работать с РФ для эксплуатации МКС до 2030 года
Популярное
Видео
«Зафиксировали "красные линии"»: политолог прокомментировал телефонные переговоры Путина и Байдена
Диетолог назвала самую вредную закуску под алкоголь
Россиянам рассказали, кто может прятаться в новогодней елке
Врач рассказала, почему надо отказаться от сладостей в новогоднюю ночь
Психолог назвал способ правильно отдохнуть в новогодние каникулы
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.