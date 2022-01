Диетолог предупредила об опасности сливок в кофе

Такой популярный напиток, как кофе, при добавлении сливок может привести к негативным последствиям для сердечно-сосудистой систиемы. Речь идет об уровне холестерина. Об этом предупредила доктор медицинских наук, диетолог Элеана Кайданян.

«Кофе может иметь много преимуществ, например, антиоксиданты, однако часто мы злоупотребляем добавками. Насыщенные жиры в виде сливок и молока, добавляемые в кофе ежедневно (а в большинстве случаев несколько раз в день), могут повлиять на уровень холестерина», — объяснила порталу Eat This, Not That эксперт.