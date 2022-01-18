В ЕС согласились с необходимостью пересмотреть свою структуру безопасности

В Европейском союзе допускают возможность пересмотра принятой системы безопасности и согласны с разумностью подобного предложения. Соответствующее заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам.

Он отметил, что к следующему заседанию глав МИД стран Евросоюза, намеченному на 24 января, следует подготовить ряд предложений по трансформации архитектуры безопасности. По мнению Борреля, с момента их оформления в 70-е годы прошлого века произошло множество изменений, в том числе уход с политической арены такой страны, как СССР.

«Пересмотр архитектуры безопасности - это не безумная идея», - заметил дипломат.

Боррель обозначил, что осуществить подобные изменения можно таким путем, который будет устраивать все заинтересованные стороны. Так, к примеру, глава европейской дипломатии предложил увеличить количество участников, вовлеченных в процесс пересмотра архитектуры безопасности.

«Если в этом заключается цель России, то необходимо менять повестку дня», - цитирует Борреля РИА Новости.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности посчитал, что предложения России о гарантиях безопасности и остановке расширения НАТО и Евросоюза на восток выдвигаются с совершенно неприемлемыми условиями. Он также заметил, что Москва будто бы стремится проводить переговоры по архитектуре безопасности ЕС без участия самого Европейского союза.