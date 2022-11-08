Экстренно севший в Сочи лайнер вылетел в Екатеринбург

Лайнер из Стамбула отправился в Екатеринбург после экстренной посадки в Сочи.

© Фото: Kalousek Rostislav CTK Globallookpress

Пассажиры самолета, ранее аварийно приземлившегося на территории Сочи, в скором времени прибудут в Екатеринбург. В настоящий момент воздушное судно полностью исправно, так что полет идет на том же лайнере.

Такие сведения сообщил представитель авиакомпании Red Wing. Самолет, вылетевший из Стамбула, проверили сочинские технические специалисты и рекомендовали к дальнейшей эксплуатации.

Согласно предварительным данным, сложности в ходе полета возникли из-за того, что при подготовке судна наземные службы аэропорта Стамбула допустили нарушение. Один из клапанов двери багажного отсека оказался закрыт, что привело к срабатыванию датчика, зафиксировавшего снижение давления воздуха.

Решение пилота совершить экстренную посадку авиакомпания назвала абсолютно верным. Уже в 01:00 по московскому времени лайнер SSJ100 вылетел в Екатеринбург из Сочи. Стандартная продолжительность перелета между городами составляет более трех часов.