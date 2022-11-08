В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экстренно севший в Сочи лайнер вылетел в Екатеринбург

Алиса Краузе
01:56 08.11.2022
Лайнер из Стамбула отправился в Екатеринбург после экстренной посадки в Сочи.
Экстренно севший в Сочи лайнер вылетел в Екатеринбург
© Фото: Kalousek Rostislav CTK Globallookpress
Читайте нас на:

Пассажиры самолета, ранее аварийно приземлившегося на территории Сочи, в скором времени прибудут в Екатеринбург. В настоящий момент воздушное судно полностью исправно, так что полет идет на том же лайнере.

Такие сведения сообщил представитель авиакомпании Red Wing. Самолет, вылетевший из Стамбула, проверили сочинские технические специалисты и рекомендовали к дальнейшей эксплуатации.

Согласно предварительным данным, сложности в ходе полета возникли из-за того, что при подготовке судна наземные службы аэропорта Стамбула допустили нарушение. Один из клапанов двери багажного отсека оказался закрыт, что привело к срабатыванию датчика, зафиксировавшего снижение давления воздуха.

Решение пилота совершить экстренную посадку авиакомпания назвала абсолютно верным. Уже в 01:00 по московскому времени лайнер SSJ100 вылетел в Екатеринбург из Сочи. Стандартная продолжительность перелета между городами составляет более трех часов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:12 В стране и мире
Украинские националисты обстреляли Горловку снарядами «натовского» калибра
21:44 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места трагедии в Донецке, где при обстреле боевиков погибла девочка 2008 года
19:31 В стране и мире
Песков заявил, что Путин поговорит с людьми о поддержке мобилизованных в формате отдельного мероприятия
17:27 В стране и мире
Видео
Путин посетил туристический кластер «Волжское море» в Тверской области
16:44 В стране и мире
Бастрыкин поручил проверить факты осквернения памятников в Одессе
Популярное
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.